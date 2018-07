Cristiano Ronaldo alla Juventus, countdown: Mendes incontra il Real Madrid

09/07/2018

Manca poco. Sempre che Florentino Perez non si metta di traverso per questioni più che altro legate all'orgoglio. Poi Cristiano Ronaldo avrà il via libera per trasferirsi alla Juventus. L'ottimismo in casa bianconera non è mai passato di moda in questi giorni, ma serve aspettare ancora qualche giorno, forse qualche ora. Jorge Mendes, infatti, procuratore del fuoriclasse portoghese, sta per volare a Madrid. Martedì, nella capitale spagnola, è in programma l'importante giunta direttiva del club, e Mendes, tra martedì stesso e mercoledì, si siederà al tavolo con il ds del Real, Jorge Angel Sanchez, per avere il via libera definito per la cessione di CR7 alla Juve con cui Mendes ha un accordo totale (anche sulla sua commissione).