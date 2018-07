Cristiano Ronaldo alla Juve: telefonata con Allegri, in attesa del via libera dal Real

10/07/2018

Altre 24 ore senza novità. Ma è solo questione di giorni, di ore per Cristiano Ronaldo alla Juve . Ancora nessun annuncio e tifosi bianconeri sempre con il fiato sospeso, in attesa del definitivo via libera per l'arrivo del portoghese alla corte di Allegri. Intanto spunta una telefonata tra il tecnico e CR7, che risale a venerdì scorso, in occasione del vertice a Milano con Marotta e Paratici di ritorno dalle vacanze. Contatto breve ma significativo.

La Juve aspetta il Real Madrid. Il Real dal canto suo attende un'uscita in prima persona di Cristiano Ronaldo, che nel frattempo si sta godendo le vacanze nel Peloponneso in compagnia di Georgina. Florentino vuole che sia l'asso portoghese ad annunciare il suo addio ai tifosi merengues, magari con una conferenza stampa al suo fianco. A quel punto il tavolo per chiudere la trattativa con i bianconeri sarebbe pronto, non sulla base di 100 milioni - come si è ipotizzato - ma per una cifra tra i 130 e i 150 tra tasse e la commissione per l'agente. Importantissimo sarà a questo punto l'incontro chiave tra Jorge Mendes e lo stesso numero uno della Casa Blanca per studiare la strategia di uscita del giocatore dal mondo Real dopo nove stagioni. E in tutta questa situazione c'è da sottolineare lo slittamento della giunta direttiva del Real Madrid, convocata da tempo, e rinviata probabilmente a lunedì prossimo. Una decisione strategica: Perez prende tempo per presentarsi ai tifosi con il sostituto di CR7 ed evitare eventuali subbugli della piazza madridista. In tutto questo la Juve resta in silenzio: è questione di giorni, di ore per il realizzare il colpo del secolo. L'obiettivo è quello di chiudere entro il fine settimana.