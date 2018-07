Chelsea su Higuain e Rugani: incontro con Paratici, decisivo il summit a Nizza

27/07/2018

Sarà un meeting vista mare, sotto il sole che bacia la Costa Azzurra. Sarà Nizza, dove il Chelsea giocherà sabato sera in amichevole contro l'Inter, il centro più importante del calciomercato europeo in questo weekend. E sarà Marina Granovskaia a tessere le fila delle possibili operazioni di mercato sull'asse Torino-Londra. La numero 1 del Chelsea ha iniziato infatti il suo tour europeo per provare a portare alla corte di Sarri Gonzalo Higuain e, forse, Daniele Rugani.



I fatti: la direttrice del Chelsea è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì a Milano. L'incontro con la Juve c'è stato: una veloce riunione con il ds bianconero Fabio Paratici, con la promessa di rivedersi nel weekend proprio a Nizza. Dove, però, prima la Granovskaia incontrerà il proprio presidente, Roman Abramovich, per definire gli ultimi dettagli su quale offerta proporre alla Juventus.



Il discorso imbastito è quello noto: il Chelsea vuole Gonzalo Higuain e propone un pacchetto unico con anche Daniele Rugani, chiedendo però uno sconto, come riporta il Corriere dello Sport. Le cifre in ballo: Rugani valutato 55 milioni dalla Juventus, il Chelsea non vorrebbe superare i 100 milioni per la coppia Rugani-Higuain. Sarà Abramovich a dare il benestare all'affondo del Chelsea. Da parte sua la Juventus ascolterà e rifletterà.



Perché sono tante le questioni che si intrecciano in questi giorni. E non sarà nemmeno scontato che Abramovich dia l'ok. In fondo il Chelsea ha tre centravanti, Morata, Giroud e Batshuayi. Ma soprattutto la Juve potrebbe dover lavorare anche sul tavolo con il Milan. Ci sono in ballo Bonucci, Caldara, lo stesso Higuain. Anche se Leonardo ha detto che non ci saranno colpi ad effetto, eventuali cessioni rossonere (Kalinic, Bacca e non solo) potrebbero permettere alla squadra di Gattuso di dare l'assalto ad una punta importante.



La Juve è nella posizione di poter ascoltare e decidere. Bonucci al momento non è una priorità, potrebbe diventarla nel momento in cui il Chelsea portasse Rugani a Stamford Bridge. E intanto Higuain aspetta di conoscere il suo futuro. Marotta l'ha detto chiaro, si sta cercando una soluzione per il Pipita. Non resta che aspettare: il weekend in Costa Azzurra potrebbe dare la scossa al mercato.