Cavani, la Juve si muove in anticipo

16 febbraio 2016

La Juventus si sta muovendo con largo anticipo per battere la concorrenza delle big inglesi, dal Chelsea all'Arsenal che a disponibilità economica sono più potenti. Il grande ostacolo è l'ingaggio dell'ex Napoli che guadagna 8 milioni di euro netti fino al 2018. Agnelli è pronto a convincerlo, invece, con un quadriennale da 7 milioni. L'uruguaiano gradisce il ritorno in Italia e quindi l'affare è possibile. Il Psg è disposto ad ascoltare le varie offerte perché il presidente Al-Khelaifi ha in mente una vera e propria rivoluzione in estate.



Molto dipenderà anche dal destino di Morata legato al Real Madrid dal diritto di recompra. Con Dybala incedibile potrebbe essere proprio lo spagnolo a far spazio a Cavani.