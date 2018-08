Calciomercato, clamoroso dall'Argentina: Dybala al Real. Ma è una bufala!

29/08/2018

Era indubbiamente una clamorosa indiscrezione, rilanciata a sorpresa, a 48 ore dalla fine del mercato, da Mauricio Hidalgo, giornalista, c'è scritto sul suo profilo twitter "al momento al lavoro per la sezione del Real Madrid del Diario Olé", noto, e informato, quotidiano sportivo argentino. C'era insomma da credergli e non ci azzardiamo a dire che la notizia non sia effettivamente verificata dal collega. Ma di cosa stiamo parlando, innanzitutto? Ecco la notizia: Dybala al Real Madrid in questa sessione di mercato. Con tanto di accordo già raggiunto tra i bianconeri e i blancos per la bellezza di 180 milioni di euro più 16 netti l'anno al giocatore.



Realtà o bufala? Quello che sappiamo, dopo una verifica del nostro Matteo Dotto, è che Mauricio Hidalgo non lavora per Olé. Ce lo hanno detto direttamente dal giornale argentino. Quindi, sulla notizia, che a noi personalmente non risultava, non ci sbilanciamo pur pensando che si trattasse di un'operazione al limite dell'impossibile. Sul resto ci fidiamo di quanto ci è stato detto.