Berardi, l'agente frena: "Nessun accordo con la Juve"

12 aprile 2016

L'agente di Domenico Berardi raffredda le ultime voci di mercato secondo cui la Juve avrebbe già messo le mani sul cartellino del suo assistito per la prossima stagione. " Domenico è un giocatore del Sassuolo - ha spiegato Simone Seghedoni a TuttoJuve.com -. La Juve non ha la possibilità di riscattarlo ". "I bianconeri lo seguono da tempo, ma ad oggi non c'è nulla - ha aggiunto -. Non mi risulta nemmeno che abbia sentito Allegri ".

Seghedoni, dunque, getta acqua sul fuoco sul futuro in bianconero dell'attaccante neroverde. "La Juve è una grande realtà, ma Berardi ha un contratto con il Sassuolo fino al 2019", ha spiegato. "Domenico vuole crescere e andare in una grande squadra, quando ci saranno le condizioni per poterlo fare - ha proseguito -. Non ho mai detto che lui debba fare il titolare, ma deve essere messo nelle condizioni di poter dimostrare il suo valore, la condizione principale per poter lasciare Sassuolo".



"Ad ogni modo dovrà dimostrare di poter far parte di una rosa come quella della Juventus, ha numeri importanti, è pronto a fare un salto, ma quando lo farà si metterà a disposizione dell'allenatore", ha precisato Seghedoni, che poi smentisce categoricamente qualsiasi contatto tra il bomber neroverde e Massimiliano Allegri: "Non ci sono stati contatti col tecnico della Juve. Non mi risulta".