Bayern, Rummenigge: "Vorrei avere Dybala"

1 aprile 2017

L'attaccante argentino della Juventus è uno dei prospetti osservati con attenzione dal Bayern Monaco, ma non c'è una trattativa per portarlo in Baviera. Non ancora, almeno. "Ci sono tanti giocatori interessanti in diverse società che possono fare al caso del Bayern - ha commentato Rummenigge al Corriere dello Sport -, penso a uno come Dybala, ma anche a tanti altri. Il problema è che i giocatori bravi non vengono ceduti da società come la nostra, o come la Juventus. O si spara un prezzo fuori dal mercato, o niente. Questa è la grande differenza rispetto a quando giocavo io, all'epoca c'era sempre un prezzo da raggiungere".



Oltre al mercato, Rummenigge ha parlato della Juventus anche in chiave Champions League: "Quest'anno sono molto forti e non sono convinto che passerà il Barcellona. Credo che sia la Champions più dura di sempre perché tutte le otto rimaste, forse a parte la sorpresa Leicester, sono tutte in grado di vincerla".



La fiducia dei bavaresi è tutta nelle capacità di Ancelotti in panchina: "Mi piace il suo modo di gestire la squadra, ma anche di vivere la vita privata. E' sempre tranquillo, anche quando la squadra fa meno bene. Mi piace perché con la pazienza si ottengono grandi risultati, è un po' anche la mia filosofia e per questo siamo diventati amici".