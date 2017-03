Barça, affronto alla Juve: "Dybala? Lo seguiamo"

27 marzo 2017

Quel che è certo è che sarà un lunghissimo Barcellona-Juve. Non solo perché la Champions è lì dietro l'angolo, ma anche perché dalla catalogna arrivano per direttissima messaggi per nulla in codice sul fronte mercato. Oggetto del contendere, si fa per dire, è Paulo Dybala, non tanto perché è ovviamente nel mirino dei migliori club europei e, di conseguenza, anche del Barcellona. Quanto, piuttosto, perché non sembrano casuali le parole, al Mundo Deportivo, del ds blaugrana Robert Fernandez: "Dybala? Il Barça sarà attento e preparato, ci faremo trovare pronti ma sempre tenendo conto di quello che abbiamo già in casa". Il che, se non altro, fa venire qualche dubbio sul tempismo del Barça. Tradotto: più che una trattativa (mai cominciata) di mercato, non sembra un tentativo di destabilizzare l'ambiente bianconero in vista della doppia sfida di Champions? Sembra. Magari non lo è, ma sembra.