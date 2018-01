"Özil alla Juve": con l'arrivo di Emre Can, i bianconeri parleranno tedesco

13 gennaio 2018

All'orizzonte, quindi, comincia a farsi decisamente largo l'ipotesi di una Juve a trazione tedesca. Nelle ultime settimane, infatti, prima sono arrivate nuove certezze sul futuro di Benedikt Höwedes (che i campioni d'Italia riscatteranno dallo Schalke anche se il difensore non giocherà le 25 partite stagionali che renderebbero obbligatorio il suo acquisto), poi sono arrivate le parole di Sami Khedira (che vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2019), infine sono stati sciolti anche gli ultimi dubbi sull'arrivo di Emre Can (che il Liverpool non venderà in questa finestra di mercato, lasciandolo però partire con destinazione Torino a giugno, quando il centrocampista tedesco firmerà un quinquennale a 5 milioni anche grazie al fatto che si svincolerà dai Reds).



A Höwedes, Khedira ed Emre Can, però, secondo quanto annunciato dal Daily Mail, potrebbe aggiungersi la classica ciliegina sulla torta, ovvero Mesut Özil, che a 29 anni, e dopo otto stagioni passate tra Real Madrid e Arsenal, è intenzionato a provare una nuova esperienza. La Serie A lo intriga, la Juventus lo affascina. Non rinnoverà il contratto con l'Arsenal e valuterà tutte le offerte sul tavolo, ma al momento la Juve è favorita sulla concorrenza. Ci sarà, però, da lavorare sull'ingaggio della campione tedesco: al momento guadagna quasi dieci milioni di euro netti a stagione. La Juve farà di tutto per avvicinarsi a quella cifra, per poi poter regalare ad Allegri l'ennesimo campione di una lunga serie. Sempre più in lingua tedesca.