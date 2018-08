JUVENTUS, TENTATIVO DEL MARSIGLIA PER KEAN

30/08/2018

Ancora poche ore e poi il mercato sarà chiuso anche in Francia e Spagna. Ore che saranno decisive per il giovane attaccante della Juventus Moise Kean che piace molto all’estero. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, per l’ex Verona si sarebbe mosso anche il Marsiglia dopo i tentativi di Monaco, Nizza e Leganes. I bianconeri sono intenzionati a tenerlo e potrebbero vacillare solamente davanti ad una proposta di almeno 15 milioni di euro che comprenda anche la recompra a favore del club piemontese.