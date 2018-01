Zhang Jr: "Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi senza rimpianti". L'Inter fa mercato per la Champions?

1 gennaio 2018

Un augurio generico oppure un messaggio mirato e rivolto in particolare ai tifosi dell'Inter? I prossimi giorni aiuteranno a capire, ma è certo che le parole di Steven Zhang potrebbero anche essere lette come l'intenzione di Suning di non lasciare nulla di intentato e intervenire laddove è necessario per riportare la squadra in Champions, ovviando alle palesi difficoltà evidenziate nelle ultime due settimane di dicembre.



"La vita è piena di avventure e sorprese" ha scritto infatti il figlio del patron cinese del club nerazzurro. "Ora c’è un nuovo capitolo che deve essere scritto. Con un insieme di sfide e felicità davanti, continuiamo a combattere per i nostri obiettivi senza rimpianti. Tanti auguri di buon anno a tutti i cacciatori di sogni in tutto il mondo. 2018, per favore, sii fantastico!".



E per lottare senza rimpianti per l'obiettivo minimo stagionale (la qualificazione in Champions) serve allora intervenire sul mercato. Gennaio sarà dunque cruciale. L'Inter ha innanzitutto bisogno di nuovi gol che si aggiungano a quelli (ultimamente venuti meno) di Icardi: reti che in casa non ci sono (i cosiddetti vice-Icardi lo hanno dimostrato) e che potrebbero arrivare non necessariamente da una vera e propria punta.



Ecco perché Pastore, Mkhitaryan e Deulofeu sono nomi che fanno gola ai tifosi e piacciono a Spalletti: per il Flaco si capirà qualcosa di più questa settimana (è in calendario un incontro decisivo tra il suo agente e il Psg), per il trequartista dello United si vocifera di un possibile scambio con Joao Mario, per l'esterno del Barcellona invece la situazione è più complicata, tanto che ora sembra essere avanti il Napoli.



Poi, però, c'è anche il capitolo centrocampo: nelle ultime ore è tornato in primo piano il nome di Ramires (giocatore dello Jiangsu Suning), il vero colpo sarebbe tuttavia anticipare tutta la concorrenza e portare subito alla Pinetina il centrocampista del Cagliari Barella. E per la difesa resta il nodo sul centrale che numericamente continua a mancare.



Insomma, per lottare senza rimpianti - come scrive Steven Zhang - servono innesti, almeno tre, e per Suning è il momento di palesare la propria strategia per il futuro nerazzurro.