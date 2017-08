Visite mediche e firma per Vecino: "Sono davvero felice di essere qui"

1 agosto 2017

LE PAROLE DI VECINO

Ed ecco le parole di Vecino, all'uscita dalla sede dell'Inter. "Oggi è un giorno molto speciale, significa tanto arrivare in una squadra come l'Inter. Ho voglia di iniziare ad allenarmi, di conoscere i compagni e iniziare questa nuova avventura. Arrivare in una squadra come l'Inter è importante, sono in Italia da qualche anno ma so che posso dare di più e cercherò di farlo qui" A

"A Firenze ho sempre dato il massimo quando sono sceso in campo e mi sono comportato nella maniera giusta. Perché la 6? Perché è uno dei numeri rimasti liberi e mi piaceva. Piaccio agli allenatori? Sicuramente è importante se un allenatore ti vuole nella sua squadra, io metto in campo tutto ciò che ho, di sacrificarmi per i compagni oltre alla qualità del singolo. Ho giocato sempre centrocampista centrale ma deciderà il mister".

"Ho parlato diverse volte con Borja, anche ieri, grande persona oltre che bravissimo giocatore. Il derby con Montella? E' stato il mio primo allenatore in Italia, mi ha insegnato tante cose però io ho avuto qualche problema all'inizio ad adattarmi al calcio italiano. Nessuna rivalsa con lui, mi ha aiutato molto".