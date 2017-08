Vidal sicuro: "Sarà il mio anno". E l'Inter prova a strapparlo al Bayern

3 agosto 2017

"Non so nulla, ero in vacanza...". Sornione, ammicante, misterioso. Arturo Vidal dribbla così la domanda sull'interesse manifestato per lui dall'Inter, lo fa con queste parole e con un sorriso che non conferma nulla ma nemmeno smentisce. Il centrocampista del Bayern, da poco rientrato alla base, giusto in tempo per saggiare la forza del Napoli affrontato in amichevole, attraverso i suoi profili social si è detto pronto ad affrontare "un anno - ha scritto su twitter e instagrm - che senza dubbio sarà il mio".



Da capire, perché la cosa non è certo scontata, dove, in quale Paese, con quale maglia. Il club tedesco - le parole di Rummenigge, ad del Bayern, sono state piuttosto forti - non vuole privarsi di King Arturo ma il cileno non disdegnerebbe il ritorno in Italia. Anzi, l'accordo con l'Inter - filtra da ambienti a lui vicini - sarebbe già stato trovato sulla base di un quadriennale da 7,5 milioni a stagione. L'offerta per il Bayern da parte dei nerazzurri è invece vicina ai 50 milioni: non bassa per un giocatore di 30 anni, insufficiente per soddisfare i bavaresi. Ma la trattativa, a differenza di quel che sembrava qualche giorno fa, è tutt'altro che chiusa.