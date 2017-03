Verratti apre a Juve e Inter: "Sto bene al Psg, vedremo..."

26 marzo 2017

Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, Marco Verratti non esclude un possibile ritorno in Italia . Il centrocampista del Psg, non è un mistero, piace moltissimo a Juventus e Inter . "Tornare in Italia? Ora sto bene a Parigi, parlerò con il club e vedremo la scelta migliore da fare - ha spiegato ai microfoni della Rai - Quello italiano è un grandissimo campionato. Juve e e Inter hanno le capacità economiche per un investimento simile".

Verratti non si nasconde e ammette che la soluzione Juve lo affascina. "La Juve è una delle quattro squadre più forti al mondo ed è migliorata molto, se un giorno dovessi partire e se ci fosse la possibilità per me non ci sarebbe nessun problema".



In bianconero il talento del Psg ritroverebbe quel Buffon capace di arrivare a 1000 gare da prof venerdì sera contro l'Albania. "Buffon è importante in campo ma soprattutto fuori dal campo, è una persona fantastica. E' uno di quei giocatori che difficilmente avremo ancora nel calcio. Non abbiamo parlato dei mio futuro, perché Gigi sa quali sono le mie voglie. Di tornare in Italia? No no di restare..." ha concluso con una risata che ha lasciato intendere ben altro...