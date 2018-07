Tottenham, via libera a Dembelé: l'Inter aspetta il 13 luglio

05/07/2018

Arrivano buone notizie da Londra, casa Tottenham, per l'Inter. Gli Spurs, infatti, si sarebbero rassegnati a perdere Mousa Dembelé e Pochettino, dopo aver dato via libera alla cessione, ha chiesto l'acquisto di Steven N'Zonzi per sostituirlo. I nerazzurri sono pronti all'assalto finale, ma non prima del 13 luglio, giorno di chiusura del mercato cinese quando il prezzo di 30 mln (l'offerta ai londinesi di un club locale) non potrà che scendere.