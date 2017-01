Suning e l'Inter...nazionale: nel mirino anche Chiesa e Di Francesco

25 gennaio 2017

Una dimensione molto più nazionale per l'Inter. Questo il progetto Suning, chiaro ormai da tempo. E oggi si devono gettare le basi per giugno, lavorando per formare uno "zoccolo duro" di italiani che dia una chiara fisonomia alla squadra che nei prossimi anni deve tornare a vincere. Qui e, più oltre, in Europa.



Il mandato per Piero Ausilio è questo, la disponibilità economica per muoversi agevolmente non manca. Il tutto in una strategia complessiva che non esclude il grande colpo "straniero". Una cosa non esclude l'altra. Vanno anzi di pari passo.



Con Caprari già preso, detto così di Verratti a più riprese, di Bernardeschi e di Berardi pure (significative le parole del presidente del Sassuolo Squinzi che dopo aver ripetuto più volte "mai all'Inter" ha ora cambiato il refrain in "non vorrei all'Inter"), di Darmian che resta sempre monitorato, di Barreca che piace non poco, nel radar nerazzurro sono ora finiti su ordine della proprietà cinese altri due gioiellini azzurri: Federico Chiesa e Federico Di Francesco, figli d'arte che hanno conquistato Firenze e Bologna.



Una "rivoluzione ontologica" che porta inevitabilmente i nerazzurri a scontrarsi un'altra volta frontalmente con la Juve. Altro derby d'Italia in chiave mercato: dopo Caldara e Gagliardini, si stanno così apparecchiando altri tavoli di trattativa e... scontro.