Skriniar vede solo Inter e confida nel capitano: "Icardi? Decisione sua, ma credo resterà"

1 giugno 2018

"Resto per giocare la Champions con l'Inter? Sì, questo é il mio obiettivo". Milan Skriniar non lascia insomma spazio al dubbio: il suo futuro è nerazzurro. Le tante offerte arrivate non lo hanno smosso e non hanno indotto in tentazione nemmeno la società: Barcellona e Manchester United, su tutte, possono dunque attendere. "Sono contento di aver centrato la qualificazione nell'ultima partita, dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione, soprattutto per la Champions".



Il Muro ha parlato dopo l'amichevole della sua Nazionale contro l'Olanda, di fronte a lui il suo prossimo compagno di linea De Vrij: "Sono contento ci dia una mano, saremo una buona squadra". Una buona squadra, che al netto del Fair Play Finanziario si sta rinforzando. Ma l'incognita riguarda Icardi, sulla cui permanenza pesa quella clausola rescissoria che potrebbe portarlo fuori Italia come anche l'interesse "interno" della Juve. Skriniar non si scompone al riguardo ma precisa: "Non posso dire niente, deve decidere lui. So però che è contento all'Inter, credo resti con noi".