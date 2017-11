Skriniar allontana il Barcellona: "Penso solo all'Inter"

16 novembre 2017

"Futuro al Barcellona ? Non mi interessa se mi vogliono le altre squadre, il mio obiettivo è giocare con l' Inter e riportarla dove deve essere. Mi interessa solo l'Inter al momento". E' la dichiarazione d'amore del difensore nerazzurro Milan Skriniar che, in questo avvio di stagione, ha impressionato tutti con prestazioni al di sopra delle aspettative tanto da attirare anche l'attenzione del Barcellona. "Sono molto contento di come ho iniziato - ammette il difensore - sto facendo molto bene come del resto tutta la squadra ma la cosa che conta è che l'Inter vinca".

Di scudetto Skriniar preferisce non parlare apertamente: "Vogliamo essere lì dove siamo adesso ma abbiamo giocato solo 12 partite. E' difficile parlare di titolo".



Contro l'Atalanta, domenica sera, lo slovacco sarà come sempre in campo, ormai inamovibile nell'undici titolare. "Non sarà facile vincere - dice - ma vogliamo tornare a farlo davanti ai nostri tifosi, dobbiamo vincere anche per loro. Siamo tornati tutti a disposizione di Spalletti e arriveremo preparati alla partita. Dobbiamo dimenticare le nazionali e pensare solo all'Inter".



Anche l'allenatore nerazzurro non ha risparmiato i complimenti nei suoi confronti: "Sono molto contento delle parole del mister, mi danno fiducia ed energia, devo continuare così". E sul paragone con Samuel, fatto da Cambiasso dice: "Sono felice che abbia parlato bene di me. Ora pensiamo solo a domenica e a vincere dopo il pari con il Torino".