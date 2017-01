Siviglia, Jovetic si autoannuncia su Instagram

10 gennaio 2017

Stevan Jovetic vola in Spagna per fare le visite mediche col Siviglia. E’ lo stesso giocatore ad auto-annunciarsi su Instagram con un post molto eloquente: “Sevilla”. Una trattativa che chiude un rapporto durato un anno e mezzo durante la quale il montegrino non è riuscito a esprimere in nerazzurro le sue grandi potenzialità. Jovetic va via in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. L’Inter risparmia la parte restante dell’ingaggio, che sarà tutto a carico del Siviglia.