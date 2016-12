Simeone: "Difficile trovare un club migliore dell'Atletico"

23 dicembre 2016

"Ripeto ancora una volta: penso che sia la situazione migliore che abbiamo trovato per continuare. Avrei potuto dire che sarei rimasto altri cinque anni, ma cinque anni è un tempo lungo... e possono diventare dieci - ha detto Simeone -. Se il club vuole ancora contare su di noi, e se si sta impegnando per farlo, perché dipende anche da queste situazioni, forse possiamo continuare insieme". Il Cholo ribadisce che determinante sulla decisione relativa al suo futuro ce l'ha avuta la finale di Champions a Milano, con il secondo ko dell'Atletico per mano del Real. Una decisione che sta pesando molto anche sulla stagione dei Colchoneros, in ritardo in campionato, ma tra i primi a qualificarsi per gli ottavi della competizione europea: "Ho parlato mille volte con il mio staff, si tratta di un anno particolare, sì; la finale di Champions è stato un duro colpo, di sicuro. Ed è normale" - afferma Simeoene -. La paura di non raggiungere i propri obiettivi esiste sempre nel Club, ma non mi preoccupa più di tanto, non ho nessun timore". "Anche il fatto di non poter acquistare nuovi giocatori non sarà un problema, sono abituato alle difficoltà, anche quando andai al Catania era un momento difficile - ricorda il Cholo -. L'importante è sfruttare al meglio i giocatori che abbiamo a disposizione e io so di avere una rosa molto valida".



Nella sua intervista, Simeone ricorda anche i successi in biancorosso: la vittoria della Liga, una Europa League, due Supercoppe d'Europa, una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna. Trofei che non cancellano la delusione per la mancata conquista della Champions, ormai un pallino per l'allenatore argentino: "La vittoria della Liga è stato e resterà un momento storico per il club. Il ricordo peggiore è la finale di Milano - ha affermato –. La gente sentiva che quella Coppa era nostra e io avevo il compito di condurre la squadra al successo, ma non ne sono stato capace", si rammarica il Cholo, non si focalizza né sul passato, né sul futuro. "Quando arrivai a Madrid non mi sarei mai immaginato di restare su questa panchina così a lungo - ammette -. Mi piace vivere il presente, credo che la cosa migliore sia non guardare a quel che si è fatto in passato. È il modo migliore per accettare sempre nuove sfide".