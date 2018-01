Scaduto l'ultimatum dell'Inter per Rafinha, il Barcellona avvisa: "Oggi la soluzione"

19 gennaio 2018

Scaduto l'ultimatum, si lavora per arrivare all'accordo in tempi brevi. Un controsenso solo apparente, una prassi quasi normale in una contrattazione. Ma nessuno ha intenzione di andare oltre oggi. In queste ore, dunque, Inter e Barcellona cercano un punto di incontro tnell'ambito dell'affare Rafinha. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i dirigenti catalani hanno chiesto un margine per riflettere e cercare altre opzioni dopo che i nerazzurri, martedì, hanno avanzato un'offerta per il prestito con diritto di riscatto fissato 35 milioni di euro da pagare a fine stagione.



Dopo che la deadline imposta ieri dai nerazzurri per mezzogiorno è stata superata, i due club hanno convenuto di trovare un'intesa entro oggi per uscire dalla situazione di stallo.