Sampdoria: Schick ha il suo 14 ma il futuro resta un rebus

11 agosto 2017

E alla fine Schick ha avuto la sua maglia numero 14 della Sampdoria. Ma il suo futuro calcistico, dopo essersi lasciato alle spalle il problema dell'aritmia cardiaca, resta incerto. L'Inter è in pole, forte dell'accordo con i blucerchiati sulla base di 30,5 milioni di euro pagabili in due rate. Ma occhio all'interesse manifestato dal Monaco per l'attaccante ceco. E la Samp vuole aspettare di trovare il sostituto prima di far partire il giocatore.