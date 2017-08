Roma in pressing su Schick. Totti: "Lo vogliamo prendere"

24 agosto 2017

Sono le ore decisive per il futuro di Patrik Schick. Il giocatore, dopo il fallimento della trattativa con la Juventus, ha scelto l'Inter, ma sta subendo il pressing deciso della Roma. Trovato l'accordo con la Samp, per un prestito da 6 milioni più altri 32 pagabili in 5 anni, i giallorossi hanno messo in campo la cavalleria per convincere il calciatore. Totti, dopo la telefonata, è uscito allo scoperto. "Lo vogliamo prendere. E’ un giocatore adatto alla Roma e lo vogliamo prendere" ha detto Premium Sport. A pranzo c'è stato a Montecarlo l'incontro con gli agenti, in cui sarebbe stato ribadito il gradimento per la soluzione nerazzurra.