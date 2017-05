Rivoluzione Inter: nel mirino Nainggolan, Arda Turan e Fabinho

5 maggio 2017

Come promesso da Suning, dunque, l'Inter si appresta a investire in maniera massiccia sul mercato per la prossima stagione. Al momento non è stato fissato ancora un budget preciso, ma, visti gli obiettivi, si parla di molti milioni di euro. Il primo nome della lista resta sempre quello di Nainggolan, che potrebbe concludere la sua avventura a Roma. Inseguito da tempo dai nerazzurri, Radja ha già fatto sapere che se deciderà di rimanere in Italia, andrà all'Inter. Sulle sue tracce però ci sono anche alcuni top club della Premier e non è detto che alla fine il Ninja finisce in Inghilterra.



Ma per la mediana Nainggolan non è l'unico obiettivo dei nerazzurri. Ausilio si sta muovendo in maniera importante anche per Fabinho. Il ds dell'Inter ha cenato a Montecarlo con Jorge Mendes per sondare il terreno, riuscendo a strappare la disponibilità del centrocampista del Monaco a un eventuale trasferimento a Milano. Per ora non sono trapelate cifre sull'eventuale passaggio, ma una cosa è certa. Se i colpi Nainggolan e Fabinho dovessero andare in porto, di sicuro l'Inter metterà sul mercato Kondogbia, Banega e Brozovic.



E non è tutto qui. Nel mirino di Ausilio, per rinforzare la mediana, ci sarebbe anche Corentin Tolisso, centrocampista del Lione ormai mollato dalla Juve. Un altro pezzo da novanta che potrebbe far fare all'Inter il salto di qualità per puntare al bersaglio grosso in campionato. Al momento, del resto, il centrocampo è il reparto su cui Ausilio sta lavorando con più intensità. A Montecarlo il ds nerazzurro ha incontrato infatti anche Ahmet Bulut, collaboratore del procuratore di Arda Turan. Un incontro transitorio. Il vertice di mercato è andato in scena al Sass Cafè del Principato, con l'Inter mlto interessato all'argomento. Il turco è in scadenza col Barcellona nel 2020 e il suo cartellino è valutato oltre 20 milioni di euro. Una bella cifra, in linea però col valore del calciatore. Un primo contatto c'è stato, per capire le intenzioni delle parti e non è escluso che il giocatore decida di far pressione per essere ceduto e iniziare una nuova avventura in Serie A. L'Inter del futuro prende forma.