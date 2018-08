Real, Butragueno: "Modric è felice di continuare con noi"

15/08/2018

Si assottigliano sempre di più le speranze dell' Inter di vedere Luka Modric in nerazzurro. Prima della finale della Supercoppa Uefa contro l'Atletico, l'ex attaccante e oggi dirigente del Real Madrid, Emilio Butragueno , ha gelato per l'ennesima volta i tifosi della Beneamata. "Non c'è nessun caso Modric, è felice di continuare il suo cammino con noi", ha detto. A Tallinn Modric è partito dalla panchina, ma ha poi giocato nel secondo tempo.

Di sicuro giovedì è il termine ultimo per provare a chiudere, anzi, a riaprire, una trattativa che ormai non sembra più avere margini di discussione. Sarebbe impossibile riuscirci nella sola giornata di venerdì. Il Real Madrid non vuole cedere Modric e anche se i suoi agenti continuano a provare a liberarlo dai Blancos (lo faranno sino all'ultimo secondo), pare chiaro che non basteranno le poche ore che rimangono da qui alla chiusura del mercato italiano. Insomma, sembra davvero finita.



Come se non bastasse, arrivano brutte notizie anche da Barcellona. L'allenatore blaugrana Ernesto Valverde, infatti, non sembra volersi liberare di Rafinha, altro pezzo del mercato gradito all'Inter. "Conto su di lui, sta facendo bene. Vediamo cosa succede fino al 31 agosto. Io non vedo l'ora che termini il mercato per capire su chi posso contare. Ma di Rafinha sono davvero contento", ha detto gelando l'Inter.