Ramires chiama l'Inter: "Sarei felice di andarci". Capello: "Sarebbe un gran rinforzo" Il centrocampista dello Jiangsu: "Spero si trovi un accordo. Sull'ingaggio..."

10 gennaio 2018

"Sarei felice di andare all'Inter". Ramires chiama i nerazzurri. "Se un grande club dimostra interesse per me, vuol dire che sto facendo bene - ha detto il centrocampista dello Jiangsu - Non dipende solo da me la questione dell'ingaggio: le trattative devono soddisfare entrambi i club, spero si possa arrivare a un accordo e chissà. Spalletti? Quando l'Inter è venuta in Cina non l'ho mai incontrato. Ma è un grande tecnico".

"Sono qui per iniziare la preparazione, poi vediamo cosa succede - ha detto a Sky il brasiliano ex Chelsea, che dal ritiro dello Jiangsu a Marbella apre a un'avventura in Italia - Sarei felice di andare all'Inter, ma sono ancora un giocatore dello Jiangsu. Spero di essere pronto per giocare subito, qualsiasi cosa accada. Spalletti lo conosco da ancora prima che arrivasse all'Inter. Sono felice che un intenditore di calcio mi segua, ma devo continuare a fare bene qui per sperare di tornare in Europa".

CAPELLO: "SAREBBE UN GRAN RINFORZO PER L'INTER" Capello, tecnico dello Jiangsu Suning, ha parlato del futuro di Ramires: "L'Inter? E' molto forte, per noi è importante. Se rimane in Cina con noi siamo contenti, se dovesse andare all'Inter credo che sarebbe un ottimo rinforzo. Non dipende né dall'Inter né da noi ma da tanti fattori, come il Fair Play Finanziario. "

