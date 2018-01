Rafinha vuole ritrovarsi con l'Inter: l'accordo col Barcellona è vicinissimo. Resta la pista Schurrle, c'è Sturridge

10 gennaio 2018

L'accordo è molto vicino. La conferma arriva anche da ambienti catalani: ora si attende solo la risposta definitiva del Barcellona, l'ok alle modalità di "acquisto" prospettate dall'Inter, vale a dire un prestito con diritto di riscatto (non obbligo) ancora da pattuire, ma fissato tra i 15 e i 20 milioni. Rafinha, che dallo scorso aprile quando si infortunò al ginocchio non ha più messo piede in campo, si allena ormai da 45 giorni a pieno ritmo ma evidentemente non rientra nei piani di Valverde: al netto di condizioni che per forza di cose restano un'incognita, con lui Spalletti troverebbe un centrocampista duttile tatticamente, educato tecnicamente e all'occorrenza capace di muoversi da incursore dietro la punta.



Se questo sarà il primo colpo invernale dell'Inter, e tutto lascia supporre possa essere così, resta viva sullo sfondo la pista per Schurrle (il Borussia Dortmund non si oppone di certo all'ipotesi del prestito). Dall'Inghilterra, da Liverpool per la precisione, è rimbalzata però nelle ultime ore la voce di un reciproco abboccamento tra l'Inter e Sturridge. Intanto, per il reparto di centrocampo, il nome caldo è sempre quello di Ramires: nell'incontro con Zhang Jindong, Walter Sabatini ha fatto presente la necessità per l'Inter di avere un giocatore con le caratteristiche del brasiliano. Da parte del patron di Suning c'è stata una ventilata apertura.