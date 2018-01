Rafinha: visite mediche, Appiano e ora in sede per la firma

22 gennaio 2018

Prima giornata in nerazzurro per Rafinha, sbarcato a Milano domenica. Per il centrocampista brasiliano, che arriva dal Barcellona all'Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più tre di bonus, visite mediche prima alla clinica Humanitas di Rozzano poi al Coni, dove ha ottenuto l'idoneità sportiva. Al termine il giocatore si è diretto ad Appiano, per conoscere Spalletti, ritrovare Icardi e salutare i nuovi compagni. Alle 17 ha lasciato la Pinetina per recarsi in sede, a Milano, per la firma.