Rafinha-Inter, ufficiale: "Sono felice, avrò la maglia numero 8"

22 gennaio 2018

Rafinha è un giocatore dell'Inter . Ecco il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il prestito di Rafinha fino al 30 giugno 2018. Il club nerazzurro detiene un'opzione per l'acquisto del giocatore per 35 milioni più 3 milioni di euro in bonus, che dovrà essere esercitata prima del termine dell'attuale stagione sportiva".

Per il centrocampista brasiliano, oggi, visite mediche prima alla clinica Humanitas di Rozzano poi al Coni, dove ha ottenuto l'idoneità sportiva. Al termine il giocatore si è diretto ad Appiano, per conoscere Spalletti, ritrovare Icardi e salutare i nuovi compagni. Alle 17 ha lasciato la Pinetina per recarsi in sede, a Milano, per la firma.

Rafinha all'arrivo a Milano è apparso sorridente. Niente San Siro per assistere a Inter-Roma: il brasiliano ha trascorso la serata in albergo. Stamattina doppia sessione di visite poi direzione Pinetina per i saluti e per effettuare dei test di allenamento. Quindi, alle 17, ha lasciato il ritiro per raggiungere la sede e firmare il contratto. Spalletti potrebbe già convocarlo per la sfida di domenica a Ferrara con la Spal, ma è molto difficile (impossibile) che possa impiegarlo: Rafinha si allena a parte. In caso di riscatto, l'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2021.