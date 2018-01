Psg, Pastore salta l'allenamento: l'Inter spera

4 gennaio 2018

L'assenza ha fatto rumore in Francia anche e soprattutto in chiave mercato, ma tra un'ipotesi e l'altra è stato tempestivo l'intervento del Psg che ha giustificato la situazione spiegando che l'ex Palermo non ha risposto alla convocazione di Emery per "motivi personali" potendo godere di un giorno di riposo in più autorizzato. Spiegazione di rito, che non spegne le voci di trasferimento intorno a Pastore con l'Inter in pole position nonostante le smentite dell'agente.