Pochettino: "Resto al Tottenham". L'Inter non si dispera

17 maggio 2017

Mauricio Pochettino: "La prossima stagione resto al Tottenham". Sarà la sua quarta stagione al club inglese, per la cronaca. Diego Simeone aveva spiegato: "Non mi muoverò dall'Atletico Madrid". Queste sono sentenze. Antonio Conte, senza la pretesa che le sue siano parole definitive, ha detto: "Al Chelsea stiamo costruendo il futuro". Luciano Spalletti, si sa: a fine stagione lascerà la Roma. Dunque...



Dunque, per la panchina dell'Inter resta un candidato eccellente con ottime possibilità di approccio (Spalletti), e rimane un candidato-sogno, ovvero l'ex ct azzurro che per Suning (leggi: famiglia Zhang) resta il massimo obiettivo possibile, con cifre di ingaggio/mercato che ogni giorno lievitano, ora si parla di 275 milioni, ma è evidente che in tal senso le esagerazioni fanno parte del gioco. Di calcio-mercato.



Sul no di Pochettino alla eventuale panchina-Inter, c'è anche da dire che l'interesse del club nerazzurro è stato piuttosto tiepido, se non datato, visto che un sondaggio su di lui era stato fatto a febbraio, tanto per capire, e non si era andati oltre. Né per il sì, né per il no. Nelle ultime ore è spuntato anche Jardim, che sta per diventare campione di Francia col Monaco, ma queste sono opzioni suggerite al club nerazzurro, che punta diritto sui due obiettivi di cui sopra: Conte o Spalletti. Oltre, al momento, non è lecito andare. E dopo il 28 maggio, si conoscerà la decisione.