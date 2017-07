Nizza, Dalbert: "Voglio solo l'Inter"

14 luglio 2017

Dalbert è uscito allo scoperto per cercare di sbloccare la trattativa tra Inter e Nizza per il suo cartellino. L'esterno brasiliano ha dichiarato senza tanti giri di parole la sua volontà: "Voglio solo i nerazzurri: è un'offerta irrinunciabile per me e per il club rossonero. Credo che nei prossimi giorni ci sarà un lieto fine per entrambi. È stato difficile decidere di andare via, ma la mia volontà è quella di seguire nuovi progetti".

La richiesta del Nizza è di 25 milioni di euro, mentre l'Inter si è fermata a 18 più bonus.



L'affare pare essere in alto mare, ma Dalbert ha già salutato tutti: "E’ stata una stagione magica per me e per tutta la squadra. Abbiamo fatto una stagione fantastica ed era naturale l’arrivo di offerte. Il mio agente ha ricevuto offerte da più di di dieci club europei, tra cui Liverpool e Inter, che hanno manifestato il desiderio di contare su di me.Sono stato molto felice qui in Francia, a Nizza, e sarò eternamente grato al club e ai tifosi. Tuttavia, conto sulla comprensione dei dirigenti circa il mio desiderio di volare più alto e lottare per avere una possibilità nella Nazionale brasiliana: è il sogno di ogni giocatore difendere il proprio. Spero che in questa stagione sia entrato nella storia del club, ricambiato la fiducia riposta in me e l’affetto ricevuto".