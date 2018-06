Nainggolan dice sì all'Inter: ritrova Spalletti

12/06/2018

In attese delle plusvalenze, l'Inter sta lavorando sotto traccia per Radja Nainggolan. I nerazzurri hanno in mano il sì del centrocampista belga, felice di ritrovare Luciano Spalletti. Per lo sbarco del Ninja a Milano, però, bisogna trattare con la Roma e la missione per Ausilio non è semplicissima. Monchi ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro e, per ora, non è intenzionata a fare grandi sconti.