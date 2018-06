Nainggolan: "È stata la Roma a volermi cedere. Spalletti grande allenatore, felice di ritrovarlo all'Inter"

22/06/2018

L'accordo con l’Inter è cosa fatta. Quasi una necessità, perché la sua non è una cessione né un acquisto 'normale'. Nainggolan, adesso, vuole parlare, spiegare. "Porterò per sempre nel cuore ogni momento vissuto con questi colori lascio la Roma dopo aver dato tutto in queste stagioni meravigliose". Adesso, comunque, c'è l'Inter: "L’Inter mi ha voluto fortemente, più di tutti. Non posso che ringraziare la società". Con lui in squadra, Spalletti ritroverà il trequartista atipico con tanta corsa e tanti gol nei piedi: "Sì, ritrovo un grande allenatore, sono felice di lavorare nuovamente con lui".



"Voglio ringraziare ogni tifoso per queste stagioni insieme. Mi hanno sempre sostenuto e dimostrato grande affetto, non lo dimenticherò mai" ha aggiunto Radja. Che, però, ha lanciato anche una frecciata alla società: "La scelta di andare via non è dipesa da me, è una decisione presa dal club che io ho rispettato".