Mou da un interista all'altro: sotto con Brozovic

26 marzo 2017

Prima Perisic, quindi Brozovic . José Mourinho non molla la presa sulla sua vecchia Inter e continua a guardare in casa dei nerazzurri per trovare il giusto rinforzo per lo United in vista della prossima stagione. Trapelata, nei giorni scorsi, la notizia di una sua "sbirciatina" a Perisic, la possibile trattativa è naufragata nel giro di 24 ore, il tempo, per l'Inter, di chiarire che l'esterno di Pioli non si tocca e che, anzi, è pronto per lui un rinnovo di contratto da capogiro . Immediata la contromossa dello Special One: sotto con Brozovic , giocatore obiettivamente diverso ma sicuramente di grande qualità e più facile da "agganciare".

Ma partiamo da Perisic. Il gruppo Suning ha chiarito di considerare l'attaccante croato incedibile e, per questo, si sta già muovendo alla ricerca di un'intesa che porti al prolungamento del suo attuale contratto. In particolare l'Inter sarebbe pronta a offrire al giocatore un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro comprensivo di bonus fino al 2021. Come poi andrà a finire questa trattativa è impossibile dirlo oggi, ma è logico che dall'Inghilterra abbiano immediatamente cercato alternative.



Di qui la virata su Brozovic, giocatore che l'Inter considera sacrificabile e per il quale non alzerà muri invalicabili di difesa. Il punto, per quanto riguarda il centrocampista di Pioli, è piuttosto un altro. Brozovic ha una clausola rescissoria da 50 milioni, cifra obiettivamente alta anche per un club ricco come il Manchester United. Resta da capire, a questo punto, se dall'interessamento di Mourinho si passerà a una vera e propria trattativa e se, in questo senso, si potrà ragionare su cifre differenti, magari leggermente più basse rispetto alla clausola ma comunque soddisfacenti per le parti.