Modric vuole l'Inter: parlerà con Florentino Perez per lasciare il Real Madrid

02/08/2018

Senza scomodare storici detti è facile capire come in un'operazione come questa tra l'ipotesi e la chiusura della trattativa ci passi un mondo. L'affare CR7-Juve ha dimostrato che niente è impossibile, nemmeno trattando i pezzi più pregiati con la squadra più forte del mondo, soprattutto se è il giocatore a spingere per una nuova avventura. E all'alba dei 33 anni, dopo aver vinto tutto al Real Madrid, anche Modric sembra più che disposto a cambiare aria, tanto da aver approcciato l'Inter attraverso il proprio agente nella trattativa Vrsaljko.



Il nodo ovviamente è economico e per portare alla clamorosa fumata bianca dovrà vedere proprio nel regista croato - attualmente in vacanza dopo la medaglia d'argento al Mondiale - un abile attore protagonista. Per prima cosa dovrà incontrare Florentino Perez e chiedere di andare via dal Real Madrid, possibilmente (ma in realtà è un obbligo per imbastire la trattativa) con un prezzo favorevole e in prestito oneroso con diritto (obbligo) di riscatto. Della clausola da 500 milioni di euro nessuno vuol sentirne parlare. Complicato, ma non impossibile in un mondo dove la volontà del calciatore conta più di ogni cosa.



In secondo luogo dovrà ridursi l'ingaggio, ma puntando ad un contratto più lungo. Non i 10 milioni di euro netti che percepisce dal Real Madrid fino al 2020, ma qualcosa meno da guadagnare fino al 2022 con un quadriennale comunque importante per un prossimo 33enne. Due facce della stessa medaglia fondamentali per il buon esito dell'affare.