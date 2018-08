Modric-Real Madrid: patto con Perez per la cessione, Inter alla finestra

04/08/2018

I nerazzurri si aspettano che questo presunto accordo tra il giocatore e la società possa essere la leva su cui posare tutte le aspettative della trattativa di mercato, ma come per Cristiano Ronaldo con la Juventus in Spagna c'è anche chi pensa che il malumore mostrato dal croato e dai suoi agenti sia solo un pretesto per strappare un rinnovo con aumento al Real Madrid, un contratto da vice campione del mondo.



La verità si saprà solo dopo l'incontro previsto tra Modric e Florentino Perez fissato per mercoledì dopo il ritorno dalle vacanze in Sardegna del numero 10. Se il patto tra gentiluomini fosse confermato, l'Inter dovrà fare leva su un accordo con Modric per chiudere la trattativa col Real Madrid.