Mercato Inter: Rafinha vicino, prestito con riscatto a 20 milioni

11 gennaio 2018

E' Rafinha il colpo di mercato invernale dell' Inter . Dopo aver incassato il sì del giocatore al trasferimento, i nerazzurri hanno alzato il tiro dell'offerta per convincere il Barcellona a lasciare partire il centrocampista: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, più 3 di bonus. Mazinho, padre e agente del giocatore, e l'intermediario Nicola Innocentin stanno lavorado alla proposta in Catalonia.

Nessun obbligo di riscatto dunque per i nerazzurri, interessati principalmente alle condizioni fisiche del giocatore, che non scende in campo da ben otto mesi. Qualora si dovesse raggiungere un accordo, prima della eventuale firma verranno fatte visite mediche accurate per valutare l'idoneità del giocatore.