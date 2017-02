Mercato Inter: Muriel in pugno, contatti con la Sampdoria

10 febbraio 2017

La volontà dell'Inter sarebbe quella di non spendere l'intera clausola rescissoria per arrivare a Muriel - riporta il Corriere dello Sport -, ma visti i buoni rapporti con la Sampdoria, inserire qualche contropartita tecnica gradita ai liguri per abbassare le pretese. Anche di questo Ausilio e Romei, uomo forte di Ferrero, stanno parlando per trovare un accordo in vista dell'estate, con la Roma sullo sfondo. A Milano, Muriel andrebbe a raddoppiare l'ingaggio da 900mila euro percepito in blucerchiato, con un ritocco della clausola a 35 milioni di euro.