Mercato Inter, Ausilio: "Joao Mario e Cancelo restano al 100%"

30 dicembre 2017

L' Inter è vigile sul mercato e a gennaio, se ce ne sarà l'occasione, qualcosa si muoverà. "Sappiamo di poter trovare qualcosa che non abbiamo in rosa e ci guarderemo in giro - ha commentato il ds Piero Ausilio -, ma abbiamo già una squadra forte". Rosa in cui dovrebbero restare anche i due portoghesi: " Joao Mario resta al 100%, così come Cancelo . Nessuno ha chiesto di andare via e non abbiamo mai pensato di cederli, c'è spazio per tutti".

La ricerca potrebbe portare a un rinforzo difensivo, ma anche a un attaccante dalle caratteristiche diverse come Deulofeu: "Stiamo valutando delle opportunità - ha ammesso Ausilio senza fare nomi -. Vedremo se saranno realizzabili in fase di mercato. Anche in Italia abbiamo individuato certi giocatori che hanno avuto un grande rendimento, ma dobbiamo anticipare le mosse. Per noi è impossibile competere con un sistema calcio come la Premier League, bisogna giocare d'anticipo".



Inter-Lazio poteva essere un'occasione per parlare di De Vrij con Tare: "Il rapporto tra le società è cordialissimo e non sono queste le occasioni per parlare di mercato". Infine una conferma di due giocatori in discussione tra malumori e presunte richieste di cessione: "Joao Mario resta al 100% come ha detto Spalletti - ha ribadito Ausilio -. Come abbiamo detto anche di Cancelo. Nessuno ci ha chiesto di andare via".