Mercato, Ausilio: "Icardi e Mancini importanti per il futuro dell'Inter"

16 aprile 2016

Piero Ausilio vota per la stabilità. Il ds nerazzurro, intervistato da Premium Sport, conferma tecnico e capitano: "Sia Mancini che Icardi saranno importanti per il futuro dell'Inter. Mauro e il mister provano affetto per questi colori". No comment sul ritorno di Moratti come presidente: "Sono politiche societarie che non mi competono". Infine sul mercato estivo: "Basta rivoluzioni, faremo solo ritocchi".