Mercato, ag.Tourè: "Lascerà il City. Inter? Ottimo progetto"

4 aprile 2016

Yaya Tourè lascerà il Manchester City al termine della stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2017. L'agente dell'ivoriano Dimitri Seluk , intervistato da FcInternews.it, ha confermato l'indiscrezione e ha aperto ad un possibile trasferimento all' Inter . " Lascerà sicuramente il City , posso tranquillamente confermarlo. Inter? Sappiamo tutti del grande rapporto che c'è tra Yaya e Mancini , quello nerazzurro è un ottimo progetto".

Il procuratore dell'ivoriano ha continuato: "Sono arrivate varie offerte per Tourè, e le stiamo valutando, ma non è stata presa alcuna decisione in vista della prossima stagione. Non anteponiamo il denaro e il peso delle offerte, bensì il progetto che le società ci presenteranno. Il migliore ci convincerà". Ancora sull'Inter: "Parliamo sicuramente di un grande club, è normale che voglia un giocatore di questo livello, ma come ho già detto non abbiamo ancora preso alcuna decisione".