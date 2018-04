Mercato: Inter all'assalto di Betancur

28 aprile 2016

E' partita la missione Betancur per l' Inter . I nerazzurri si sono mossi per il gioiello del Boca Juniors che è considerato da molti il nuovo Pirlo . Diciotto anni e una visione di gioco da fuoriclasse, la stoffa del campione c'è: costa 8-10 milioni di euro. Il club di Thohir lo sta seguendo da oltre un anno e ora è pronto a fare il passo decisivo nonostante il giovane sia infortunato. Il capo degli osservatori Massimiliano Mirabelli ha già sondato il terreno con gli Xeneizes.

Betancur è stato a un passo dalla Juve nell'ambito dell'affare Tevez, ma i bianconeri hanno preferito puntare su Vadalà che ha trascinato la Primavera al successo nel Viareggio. Adesso per l'Inter c'è da battere la concorrenza estera e agguerrita di Arsenal e Real Madrid. Mancini lo sta valutando in queste ore e bisogna considerare che è uruguaiano e i nerazzurri hanno solo un posto libero per gli extracomunitari.