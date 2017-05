Marca: "Pepe lascia il Real, l'anno prossimo giocherà a Milano"

13 maggio 2017

Marca, quotidiano sportivo di Madrid, la riporta come una notizia certa: Pepe, dopo dieci anni, lascia il Real. La finale di Champions contro la Juve sarà l'ultima apparizione del difensore portoghese con la maglia dei Blancos. E poi? Poi - scrivono in Spagna - sarà Italia. Il centrale madridista, a fine contratto e quindi libero di accasarsi altrove a parametro zero, ha detto no alle offerte provenienti dalla Cina - in particolare dall'Hebei Fortune - e dal Psg, preferendo la Serie A e l'anno prossimo giocherà a Milano. Destinazione certa per Marca, non però la squadra: il quotidiano madrileño non specifica infatti se il futuro sarà nerazzurro o rossonero.



Inter o Milan, dunque, per il difensore classe '83? Non ci sono certezze ma tutti gli indizi portano verso la sponda nerazzurra. Il procuratore del giocatore, Mendes, avrebbe infatti già incontrato Ausilio, definendo i dettagli dell'operazione. A questo punto mancherebbe solo il via libera di Suning.