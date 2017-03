Manolas: "Se la Roma vuole vendermi non posso farci nulla"

26 marzo 2017

Ai microfoni di Premium Sport, Kostas Manolas ha parlato del suo futuro. Il difensore greco piace all' Inter : "Il mio futuro è nelle mani della Roma , se vuole tenermi sa cosa deve fare, se vuole vendermi non posso fare niente". Prima c'è da finire al meglio la stagione: "Il nostro obiettivo è andare in Champions e abbiamo anche un'importantissima partita contro la Lazio in Coppa Italia. Possiamo ribaltare il risultato dell'andata, siamo più forti".

Il rinnovo con la Roma del contratto in scadenza nel giugno 2019 è a un punto morto e sembra sempre più probabile l'addio di Manolas alla capitale a fine stagione. L'Inter sta alla finestra e attende sviluppi. I nerazzurri, però, dovranno confrontarsi con le sirene che arrivano dal difensore greco dalla Premier League. In caso di addio all'Italia, Oltremanica Manolas potrebbe ritrovare il compagno Radja Nainggolan. "Non gli piace la pioggia - ha spiegato Manolas - ma è tra i più forti del mondo e deve abituarsi pure a quello se vuole giocare nelle squadre più forti del mondo, perché può farlo, è un fenomeno".



In questi ultimi mesi la Roma deve difendere il secondo posto e provare a vincere la Coppa Italia. "È difficile dire che puntiamo allo scudetto - ha ammesso il greco - La Juve è molto forte e come vediamo non perde neppure un punto. Ora siamo a -8 e adesso è dura, il nostro obiettivo è andare in Champions e abbiamo anche un'importantissima partita contro la Lazio in Coppa Italia, dove dobbiamo dare tutto. Possiamo ribaltare il risultato dell'andata (0-2, ndr), siamo più forti e dobbiamo solo dimostrarlo sul campo".