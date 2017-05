Manolas, l'agente apre all'Inter: "Ne possiamo parlare..."

6 maggio 2017

La rifondazione (l'ennesima) nerazzurra riparte da Roma. Suning, infatti, ha messo nel mirino diversi pezzi pregiati dei giallorossi, a partire dall'allenatore Spalletti che a fine stagione, a meno di clamorosi ripensamenti, lascerà la capitale. I grandi sogni Conte e Simeone rischiano di rimanere tali e allora il tecnico di Certaldo appare in pole per il dopo-Pioli. Un suo eventuale sbarco a Milano, potrebbe fare da grimaldello ad alcune trattative con i giallorossi. Andato a vuoto l'assalto a De Rossi, sul taccuino di Ausilio evidenziati in rosso ci sono ancora i nomi di Nainggolan e Manolas.



In particolare il difensore greco seguirebbe molto volentieri il suo attuale allenatore, come si può evincere dalle parole del suo agente, John Evangelopoulos, che se la cava con poche battute e chiude il suo pensiero con un sibillino "al momento non dico altro". Parole che lasciano aperto qualsiasi scenario. La palla è in mano ai due club, con la Roma disposta a trattare, ma non a fare sconti: 45 milioni la richiesta spedita ad Ausilio dai giallorossi, forti anche dell'interessemanto del Chelsea.