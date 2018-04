Mancini, si pensa a Clichy e Mata

25 marzo 2016

Roberto Mancini vuole un'Inter capace di lottare per i primi tre posti. Secondo Tuttosport, nel mirino dei nerazzurri sarebbe finito Mata . Lo spagnolo potrebbe dire addio al Manchester United, visto anche l'approdo di José Mourinho , che spinse per la sua cessione ai tempi del Chelsea nel gennaio 2014. Nome nuovo anche per la difesa: secondo il Corriere dello Sport, Pep Guardiola potrebbe dare l'ok per la cessione di Clichy , terzino sinistro del City.

Capitolo Mata. Sempre secondo Tuttosport, l'Inter potrebbe quindi chiedere Mata in cambio di Miranda: il difensore brasiliano piace tanto ai Red Devils. Senza dimenticare che lo Special One sta pensando sia ad Handanovic sia a Murillo. Mata può giocare in tutti ruoli della trequarti in un possibile 4-2-3-1, modulo che Mancini vorrebbe adottare per la prossima stagione. In mezzo al campo sono, invece, molti i nomi: preaccordo con Banega, opzionato Soriano, il sogno è Touré ma è tornato di moda anche Diarra del Marsiglia. Mancini ha fatto il suo nome ai dirigenti nerazzurri, ma il club francese vuole 10 milioni di euro. Da capire se ci sarà davvero un margine di trattativa.