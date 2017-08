Manchester Utd, Mourinho reclama Perisic: "Tre obiettivi centrati, felice se arriva il quarto"

3 agosto 2017

Lindelof, Lukaku e Matic: tre colpi del Manchester United, tra acquisti richiesti da Mourinho che il club ha prontamente centrato. Ora manca il quarto, cioé Perisic. Parola proprio dell'ex allenatore dell'Inter: "La squadra ora è buona. Come ho detto qualche mese fa, speravo che arrivassero quattro giocatori per migliorare le cose, e la società ha fatto un ottimo lavoro in questo senso, assolutamente fantastico, comprandone tre in questo pazzo mercato in cui siamo ora. Sarei più felice se arrivasse anche il quarto obiettivo su quattro, ma hanno già fatto uno sforzo grande per me".



Per rendere pienamente soddisfatto lo Special One manca dunque solo l'esterno nerazzurro: servono però almeno 50/55 milioni per convincere l'Inter. O forse neanche più, visto che più passano i giorni e più la volontà della dirigenza nerazzurra di trattenere il croato - su espressa richiesta di Spalletti - si rafforza.