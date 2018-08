Lopetegui prova a trattenere Modric: "Felice di restare". Ma l'Inter resta in attesa

07/08/2018

"Sono entrambi felici di essere al Real Madrid". Lo dice più di una volta, Julen Lopetegui, alla richiesta sulla situazione di Luka Modric e dell'ultimo ribelle, Mateo Kovacic. Prova a fare il pompiere il nuovo allenatore del Real, senza però convincere. Parole di circostanza che arrivano dagli Stati Uniti, dove i blancos affronteranno la Roma, che non spengono però le voci. Per Modric è sempre atteso il confronto con Florentino Perez e l'Inter resta alla finestra. Kovacic, invece, ha ottenuto la cessione al Chelsea dopo aver deciso di non allenarsi più con gli spagnolo.



"Su Modric ha già parlato il presidente e vi ho già risposto", ha spiegato Lopetegui in conferenza stampa. "Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che Luka continuerà ad essere felice nello stare con noi. Non c'è niente di nuovo. Se gli ho parlato? Parlo con tutti i miei giocatori quando lo ritengo opportuno, ma sono cose private".



L'ex ct della Spagna ha provato anche a smorzare il caso Kovacic, che come hanno riportato i giornali spagnoli si è letteralmente ammutinato, rifiutandosi di sostenere parte degli allenamenti in attesa di certezze sul proprio futuro: "Non ho niente da riportare su Mateo. Si è allenato con i compagni di squadra come era previsto, non ci sono stati problemi. Mi piace molto come giocatore e siamo contenti che sia con noi". Dopo la partenza di Ronaldo però la situazione in casa Real non è facile, eppure Lopetegui prova a spegnere ogni tipo di focolaio: "Senza dubbio abbiamo una rosa molto competitiva, che ci piace e che ci permetterà di competere alla grande in tutte le competizioni. Non abbiamo dubbi: sia Kovacic che Modric sono molto felici di continuare a giocare nel Real Madrid". Peccato che il tecnico sia stato smentito dai fatti con la cessione di Mateo al Chelsea. Ora anche Luka spero di imitarlo con destinazione Inter.