Lopetegui frena Modric: "Felice di restare". Lui posa con la maglia Real. Inter in attesa

07/08/2018

" Sono entrambi felici di essere al Real Madrid ". Lo dice più di una volta, Julen Lopetegui , alla richiesta sulla situazione di Luka Modric e dell'ultimo ribelle, Mateo Kovacic. Prova a fare il pompiere il nuovo allenatore del Real, senza però convincere. Parole di circostanza che arrivano dagli Stati Uniti, dove i blancos affronteranno la Roma, che non spengono però le voci. Per Modric è sempre atteso il confronto con Florentino Perez e l'Inter resta alla finestra. Kovacic , invece, ha ottenuto la cessione al Chelsea dopo aver deciso di non allenarsi più con gli spagnolo. L'Inter resta in attesa e dopo lo sbarco a Madrid, Casa-Real ha postato la foto di Luka con la "camiseta": messaggio in codice (anche no), con l'aggiunta di voci su denunce madridiste all'Uefa e contro l'Inter. Bell'intrigo.

MODRIC, FLORENTINO E LA DENUNCIA UEFA

Nonostante il pompiere-Lopetegui, che ha provato a gettare acqua sul fuoco che arde nel cuore della sua squadra, ecco Modric. L'incontro con Florentino è attesissimo perché decisivo. Come detto, sarà Modric a dover dire se continuare o se chiedere espressamente la cessione, spingendo per l'Inter. Sponda nerazzurra, c'è ottimismo in tal senso, dopo di che bisognerà imbastire la trattativa con il Real di un Perez per nulla felice o intenzionato a fare sconti. Ma si sa, la parola d'onore in questi casi vale molto, come accaduto per Cristiano Ronaldo.

L'operazione nerazzurra prevederebbe un prestito oneroso da 15 milioni e un riscatto che porterebbe l'affare a 40-50 milioni. Al croato verrebbe offerto un contratto quadriennale da circa 10 milioni a stagione. Ma c'è di più. A stuzzicare Modric, oltre alla volontà della moglie di trasferirsi a Milano, è la discesa in campo della proprietà nerazzurra in persona. Il gruppo Suning sarebbe pronto a prolungare il quadriennale di Modric: 4 stagioni all'Inter, due allo Jiangsu Suning per concludere la carriera, sempre a 10 milioni a stagione. Un'offerta molto, molto importante, per un quasi 33enne.



Dalle colonne del Mundo, però, parte una difesa a spada tratta del Madrid, di Florentino e della causa merengue. Si parla di una possibile denuncia alla Uefa nei confronti dell'Inter da parte del Real. Sul quotidiano spagnolo si legge: "L'Inter è in regime di Fair Play Finanziario, non può pagare una cifra elevata per Modric. Le operazioni che i nerazzurri architettano per acquistare il croato sono illegali. Perché il patron cinese del club intende iniettare soldi nel club attraverso il patrocinio delle proprie aziende, le sponsorizzazioni stile Psg (che è sotto inchiesta) che sono considerate doping finanziario".